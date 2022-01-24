Навас высказался о конкуренции с Доннаруммой в ПСЖ

Фото: инстаграм Кейлора Наваса/Автор неизвестен

Костариканский вратарь "Пари Сен-Жермен" Кейлор Навас поделился мнением о конкуренции с итальянским голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.

"Конкуренция – это хорошо, но не всех устраивает подобная ситуация. Мы оба хотим играть постоянно, чтобы помогать команде. Но, чтобы играть больше, нужно усердно работать каждый день", - приводит слова Наваса RMC Sport.

В нынешнем сезоне 35-летний Навас провел за ПСЖ 18 матчей во всех турнирах и пропустил 17 голов. 22-летний Доннарумма пропустил девять голов в 13 поединках.

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