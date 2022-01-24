Навас высказался о конкуренции с Доннаруммой в ПСЖ
Фото: инстаграм Кейлора Наваса/Автор неизвестен
Костариканский вратарь "Пари Сен-Жермен" Кейлор Навас поделился мнением о конкуренции с итальянским голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.
"Конкуренция – это хорошо, но не всех устраивает подобная ситуация. Мы оба хотим играть постоянно, чтобы помогать команде. Но, чтобы играть больше, нужно усердно работать каждый день", - приводит слова Наваса RMC Sport.
В нынешнем сезоне 35-летний Навас провел за ПСЖ 18 матчей во всех турнирах и пропустил 17 голов. 22-летний Доннарумма пропустил девять голов в 13 поединках.
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|Команда
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|Лилль
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|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
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|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
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|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
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|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13