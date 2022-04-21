Навас высказался о ситуации с вратарями в ПСЖ

Фото: твиттер Кейлора Наваса/Автор неизвестен

Костариканский вратарь "Пари Сен-Жермен" Кейлор Навас поделился мнением о конкуренции с итальянским голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.

"У меня хорошие отношения с Доннаруммой, но я хочу играть в каждом матче. Если ситуация не изменится, то это все усложнит. Нужно изменить ее в одну или другую сторону", - приводит слова Наваса Canal+.

В нынешнем сезоне 35-летний Навас провел 23 матча и пропустил 21 гол. 23-летний Доннарумма принял участие в 22 поединках и пропустил 20 голов.

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