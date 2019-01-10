Навас высказался о своих результатах в "Реале"

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Навас высказался о своих результатах в "Реале"

Голкипер "Реала" Кейлор Навас сказал, что не уйдет из команды пока не поймет, что он не может больше быть основным вратарем клуба. Об этом сообщает AS.

"Я решил, что пока не пойму, что не могу быть первым вратарем в команде, я не покину ее. Я всегда над этим работал, однако всегда есть тренер, который решает, кому играть. Нам нужно много тренироваться, чтобы дождаться шанса.  Надо ждать своей очереди", - сказал Навас.

В текущем сезоне Навас участвовал лишь в 2 играх.

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