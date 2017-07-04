Навас высказался о возможном уходе Роналду

Голкипер мадридского "Реала" Кейлор Навас высказался о возможном уходе из клуба главой звезды команды Криштиану Роналду.

"Я с ним не разговаривал, Я не намерен участвовать во всех этих вещах, но я хочу, чтобы он всегда был моим партнером по команде", - приводит слова 30-летнего вратаря SquawkaNews.

Напомним, Навас не видит Месси в "Реале". | soccernews.ru