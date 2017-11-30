Навас: "Я не должен ничего никому доказывать"

Теги реал мадридкейлор навас

Навас: "Я не должен ничего никому доказывать"
Вратарь "Реала" Кейлор Навас не переживает из-за слухов о возможном приходе в клуб топового голкипера.

"Я не должен ничего никому доказывать. Я наслаждаюсь своей карьерой и тем, что играю за "Реал". Никогда не знаешь, что произойдёт в будущем, и я должен сохранять спокойствие. В данный момент именно я выступаю за "Реал", - приводит слова Наваса Goal.com.

Ранее сообщалось, что "Реал" проявляет интерес к Давиду Де Хеа ("Манчестер Юнайтед") и Тибо Куртуа ("Челси").

Не пропустите: Навас не хочет уходить из "Реала". | http://soccernews.ru

комментарии
Дмитрий

Тогда нахер его из клуба! В Реале надо доказывать в каждом матче, что ты лучший!

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