Навас заплатил 200 тысяч долларов за перелет из Франции в Коста-Рику

Теги кейлор наваскоронавирус

Навас заплатил 200 тысяч долларов за перелет из Франции в Коста-Рику

Голкипер ПСЖ Кейлор Навас заплатил большую сумму за перелет из Франции в Коста-Рику в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает AS.

По данным источника, футболист выполнял условия карантина, однако из-за усугубившейся ситуацией в стране хочет вернуться в Коста-Рику к семье.

За билеты из Франции в родной город голкипер заплатил 200 тысяч долларов. Вместе с ним на частном самолете полетели жена и трое детей. 

В Коста-Рике вся семья будет соблюдать самоизоляцию на протяжении 14 дней.

Во Франции число заразившихся Covid-19 превысило 37,5 тысячи, скончались более 2,3 тысячи человек.

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