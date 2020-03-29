Навас заплатил 200 тысяч долларов за перелет из Франции в Коста-Рику
Голкипер ПСЖ Кейлор Навас заплатил большую сумму за перелет из Франции в Коста-Рику в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает AS.
По данным источника, футболист выполнял условия карантина, однако из-за усугубившейся ситуацией в стране хочет вернуться в Коста-Рику к семье.
За билеты из Франции в родной город голкипер заплатил 200 тысяч долларов. Вместе с ним на частном самолете полетели жена и трое детей.
В Коста-Рике вся семья будет соблюдать самоизоляцию на протяжении 14 дней.
Во Франции число заразившихся Covid-19 превысило 37,5 тысячи, скончались более 2,3 тысячи человек.
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|Монако
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|Анжер
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|Страсбур
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|Нант
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|Брест
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|Амьен
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