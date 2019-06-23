"Навбахор" уволил Канчельскиса с поста главного тренера

"Навбахора" объявил об отставке Андрея Канчельскиса с поста главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

Российский специалист был уволен после серии из четырех ничьих подряд, которая отбросила клуб на четвертое место в чемпионате Узбекистана. После 12 туров клуб отстает от лидера турнира "Пахтакора" на 14 очков.

50-летний Канчельскис возглавил "Навбахор" в октябре 2018 года. В минувшем сезоне клуб под его руководством финишировал на третьем месте в чемпионате Узбекистана.

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