"Навбахор" уволил Канчельскиса с поста главного тренера

4 Теги андрей канчельскиснавбахор

"Навбахор" уволил Канчельскиса с поста главного тренера

"Навбахора" объявил об отставке Андрея Канчельскиса с поста главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

Российский специалист был уволен после серии из четырех ничьих подряд, которая отбросила клуб на четвертое место в чемпионате Узбекистана. После 12 туров клуб отстает от лидера турнира "Пахтакора" на 14 очков.

50-летний Канчельскис возглавил "Навбахор" в октябре 2018 года. В минувшем сезоне клуб под его руководством финишировал на третьем месте в чемпионате Узбекистана.

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Комментарии

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Крош
Крош

Физручелло с ЧСВ,как и у остальных бывших футболистов

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jugulator
Пьянь

Это ты еще Леоненко не слышал.

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Крош
Крош

Кажется,только Аршавин и Бубнов адекватные более-менее

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

добавь ещё себе парочку плюсов)))

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