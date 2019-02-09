Навсегда в моем сердце: Роналдо тепло высказался об "Интере"

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдо заявил, что до сих пор болеет за "Интер", в котором играл 5 лет подряд. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

"Интер" навсегда останется в моём сердце. Время, проведенное в клубе было самым чудесным. Я любил этот город и фанатов команды.

Я люблю Милан и "Интер", я был там очень счастлив и многому научился", - сказал Роналдо.

Футболист перешел в "Интер" из "Барселоны" в 1997 года за 25 миллионов фунтов и играл в миланском клубе до 2002 года. Трансфер игрока на тот момент был рекордным для "Интера".

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