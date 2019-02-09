Навсегда в моем сердце: Роналдо тепло высказался об "Интере"
Экс-игрок сборной Бразилии Роналдо заявил, что до сих пор болеет за "Интер", в котором играл 5 лет подряд. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
"Интер" навсегда останется в моём сердце. Время, проведенное в клубе было самым чудесным. Я любил этот город и фанатов команды.
Я люблю Милан и "Интер", я был там очень счастлив и многому научился", - сказал Роналдо.
Футболист перешел в "Интер" из "Барселоны" в 1997 года за 25 миллионов фунтов и играл в миланском клубе до 2002 года. Трансфер игрока на тот момент был рекордным для "Интера".
Не пропустите: "Атлетико" намерен перехватить трансферную цель "Арсенала"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Футболист Серии B может может стать игроком английского топ-клуба
-
Как за полтора года трансформироваться в самого продуктивного нападающего Серии "А"? Рецепт Дувана Сапаты
-
Главные новости дня: 8 февраля
-
"Нант" пожалуется в ФИФА на "Кардифф" из-за трансфера погибшего Салы
-
Вальверде принял решение о своем будущем в "Барселоне"
Лента новостей
-
Он умный парень: Аллегри высказался о ситуации с Дибалой
-
Мертенс может составить компанию Хамшику в китайском клубе
-
"Зенит" поздравил нападающего команды с днем рождения
-
1
Навсегда в моем сердце: Роналдо тепло высказался об "Интере"
-
Топ-игрок "Тоттенхэма" упорно отказывает клубу в продлении контракта
-
Форвард "Ювентуса" Дибала может стать игроком "Реала"
-
Сборная Марокко готова заплатить крупную сумму ради участия звезды "Барселоны" в товарищеском матче
-
5
"Барселона" приняла решение по Коутиньо
-
СМИ: "Манчестер Юнайтед" планирует приобрести звезду ПСЖ
-
"Барселона" нацелилась на защитника "Лиона"
-
"Атлетико" - "Реал": видеотрансляция мадридского дерби
-
УЕФА ошиблась с анонсом матча "Зенита"
-
"Гэлакси" приобрел трансферную цель "Спартака"
-
"Интер" принял интересное решение по одному из игроков
-
"Спартак" в твиттере поздравил защитника команды с 35-летием
-
Селихов ярко высказался о взаимоотношениях "Спартака" с фанатами
-
Нападающий ЦСКА дебютировал за новую команду
-
Антонелла Кавальери - прекрасная модель и экс-девушка бомбардира "Ювентуса" Пауло Дибалы
-
Отец Еременко назвал главные качества сына
-
На тренировке "Ювентуса" случилась конфликтная ситуация
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|60
|2
|Наполи
|22
|51
|3
|Интер Милан
|22
|40
|4
|Рома
|23
|38
|5
|Лацио
|23
|38
|6
|Милан
|22
|36
|7
|Аталанта
|22
|35
|8
|Сампдория
|22
|33
|9
|Фиорентина
|22
|31
|10
|Торино
|22
|31
|11
|Сассуоло
|22
|30
|12
|Парма
|22
|29
|13
|Дженоа
|22
|24
|14
|СПАЛ
|22
|22
|15
|Кальяри
|22
|21
|16
|Удинезе
|22
|19
|17
|Эмполи
|23
|18
|18
|Болонья
|22
|17
|19
|Фрозиноне
|22
|13
|20
|Кьево
|23
|9