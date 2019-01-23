Найдены обломки самолёта: спасатели отчитались о поисках в районе исчезновения новичка "Кардиффа" Салы

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Найдены обломки самолёта: спасатели отчитались о поисках в районе исчезновения новичка "Кардиффа" Салы

Спасатели отчитались о работах по поиску самолёта новичка "Кардиффа" Эмилиано Салы, который в понедельник вечером пропал с радаров авиадиспетчеров в районе Нормандских островов.

"Поисковый самолёт обнаружил различные обломки и направил несколько лодок к этому месту. Подушка, ярко-оранжевый предмет рядом с тускло окрашенной коробкой и множество белоснежных предметов, плавающих вдоль слегка изогнутого куска белого металла. Пока это вся информация, которая у меня есть" - цитирует лётного исследователя Джона Фицджеральда Sky Sports.

При этом отмечается, что находка пока не подтверждает гибель Салы. Сейчас спасатели прочищают местность, чтобы добраться до обломков.

Напомним, что в понедельник 28-летний аргентинец вылетел из Франции в Уэльс, чтобы присоединиться к "Кардиффу", который купил его несколько дней назад за 20,5 миллионов евро.

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