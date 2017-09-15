Найджел де Йонг перейдет в клуб МЛС

Полузащитник "Галатасарая" Найджел де Йонг продолжит карьеру в МЛС.

Как сообщает источник, голландец будет выступать за "Ди Си Юнайтед".

Свой нынешний клуб хавбек покинет уже в январе де Йонг.

За "Галатасарай" де Йонг играет с лета прошлого года.

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