Найджел де Йонг перейдет в клуб МЛС
Полузащитник "Галатасарая" Найджел де Йонг продолжит карьеру в МЛС.
Как сообщает источник, голландец будет выступать за "Ди Си Юнайтед".
Свой нынешний клуб хавбек покинет уже в январе де Йонг.
За "Галатасарай" де Йонг играет с лета прошлого года.
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|Команда
|М
|О
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|4
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|4
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|5
|10
|4
|Истанбул ББ
|4
|9
|5
|Касимпаса
|4
|7
|6
|Трабзонспор
|4
|7
|7
|Гёзтепе АС Измир
|4
|7
|8
|Акхисар Беледийе ГС
|4
|7
|9
|Бурсаспор
|4
|6
|10
|Карабюкспор
|4
|5
|11
|Фенербахче
|4
|5
|12
|Аланьяспор
|4
|4
|13
|Малатия Беледийеспор
|4
|4
|14
|Коньяспор
|4
|3
|15
|Антальяспор
|5
|3
|16
|Сивасспор
|4
|3
|17
|Османлыспор
|4
|1
|18
|Генчлербирлиги
|4
|1