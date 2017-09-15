Найджел де Йонг перейдет в клуб МЛС

Теги млсгалатасарайнайджел де йонг

Найджел де Йонг перейдет в клуб МЛСПолузащитник "Галатасарая" Найджел де Йонг продолжит карьеру в МЛС.

Как сообщает источник, голландец будет выступать за "Ди Си Юнайтед".

Свой нынешний клуб хавбек покинет уже в январе де Йонг.

За "Галатасарай" де Йонг играет с лета прошлого года.

Читайте: Сим де Йонг стал игроком "Аякса" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядело сегодняшнее загребское "Динамо", не продавай оно своих лидеров

Вот так бы выглядело сегодняшнее загребское "Динамо", не продавай оно своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 4 10
2 Бешикташ 4 10
3 Кайсериспор 5 10
4 Истанбул ББ 4 9
5 Касимпаса 4 7
6 Трабзонспор 4 7
7 Гёзтепе АС Измир 4 7
8 Акхисар Беледийе ГС 4 7
9 Бурсаспор 4 6
10 Карабюкспор 4 5
11 Фенербахче 4 5
12 Аланьяспор 4 4
13 Малатия Беледийеспор 4 4
14 Коньяспор 4 3
15 Антальяспор 5 3
16 Сивасспор 4 3
17 Османлыспор 4 1
18 Генчлербирлиги 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов