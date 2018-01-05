Найджел де Йонг покинул "Галатасарай"

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Найджел де Йонг покинул "Галатасарай"
"Галатасарай" расторг контракт с голландским полузащитником Найджелом де Йонгом, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны приняли решение разорвать соглашение по обоюдному согласию. Ожидается, что хавбек перейдет в один из клубов американской лиги МЛС.

Стоит отметить, что в этом сезоне голландец на поле не выходил.

33-летний де Йонг выступал за "Галатасарай" с 2016 года, провел за клуб 24 матча и забил 1 гол.

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