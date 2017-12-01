Найнгголан, Перотти и Де Росси не помогут "Роме" в матче против СПАЛа

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Найнгголан, Перотти и Де Росси не помогут "Роме" в матче против СПАЛа

"Рома" несет потери перед матчей 15-го тура чемпионата Италии против СПАЛа, сообщает официальный сайт клуба.

Из-за травм этот матч пропустят полузащитники Раджа Наингголан и Диего Перотти, а также нападающий Грегоре Дефрель. Кроме того отбывает дисквалификацию капитан "джаллоросси" Даниэле Де Росси.

Матч "Рома" - СПАЛ состоится завтра, 1 декабря и начнется в 20:30 по московскому времени.

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