Найнгголана перешел в "Кальяри" на правах аренды
Полузащитник "Интера" Раджи Найнгголан перешел в "Кальяри" на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.
31-летний футболист будет выступать в "Кальяри" на протяжении сезона-2019/20.
Найнгголан уже играл в "Кальяри" с 2010 по 2014 год. Также он играл в "Пьяченице" и "Роме".
В минувшем сезоне футболист выступал в 36 матчах за "Интер", отметившись 7 голами и 3 ассистами.
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|38
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|Интер Милан
|38
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|6
|Рома
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|66
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|63
|8
|Лацио
|38
|59
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|Сампдория
|38
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|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
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|СПАЛ
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|38
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|Фиорентина
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|Эмполи
|38
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|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
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|17