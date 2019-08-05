Найнгголана перешел в "Кальяри" на правах аренды

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Найнгголана перешел в "Кальяри" на правах аренды

Полузащитник "Интера" Раджи Найнгголан перешел в "Кальяри" на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

31-летний футболист будет выступать в "Кальяри" на протяжении сезона-2019/20.

Найнгголан уже играл в "Кальяри" с 2010 по 2014 год. Также он играл в "Пьяченице" и "Роме".

В минувшем сезоне футболист выступал в 36 матчах за "Интер", отметившись 7 голами и 3 ассистами.

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