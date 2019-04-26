Назаров посвятил новое стихотворение кадровым перестановкам в руководстве "Спартака"
Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров сочинил новое стихотворение о любимом клубе.
Произведение было посвящено кадровым перестановкам в руководстве красно-белых.
Напомним, сегодня, 26 апреля, стало известно, что пост вице-президента клуба покинет Наиль Измайлов, а Сергей Родионов уйдет с должности спортивного директора.
Стихотворение выглядит следующим образом:
Об этом мы и не мечтали
Пиджак сработался до дыр.
Совет директоров в печали
Решил теперь вручить мундир.
Нужна, похоже, диктатура,
Ведь без нее нельзя никак.
Сменили всю номенклатуру,
Чтоб к юбилею выдать фрак
Победный, с золотою нитью,
Чтоб чемпионом стал "Спартак".
К столетию может и не выйти -
Тогда вернут назад пиджак.
Не пропустите: Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Енисеем"| http://soccernews.ru
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