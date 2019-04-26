Назаров посвятил новое стихотворение кадровым перестановкам в руководстве "Спартака"

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров сочинил новое стихотворение о любимом клубе.

Произведение было посвящено кадровым перестановкам в руководстве красно-белых.

Напомним, сегодня, 26 апреля, стало известно, что пост вице-президента клуба покинет Наиль Измайлов, а Сергей Родионов уйдет с должности спортивного директора.

Стихотворение выглядит следующим образом:

Об этом мы и не мечтали

Пиджак сработался до дыр.

Совет директоров в печали

Решил теперь вручить мундир.

Нужна, похоже, диктатура,

Ведь без нее нельзя никак.

Сменили всю номенклатуру,

Чтоб к юбилею выдать фрак

Победный, с золотою нитью,

Чтоб чемпионом стал "Спартак".

К столетию может и не выйти -

Тогда вернут назад пиджак.

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