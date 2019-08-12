Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Ахматом"

Известный российский актёр Дмитрий Назаров исполнил песню, посвящённую победе московского "Спартака" над грозненским "Ахматом" в матче пятого тура РПЛ.

"Как на грозный Терек, как на Терек в Грозный

Высадился новый, необузданный "Спартак"

И на чистом поле засияли звёзды

Звёздочки надежды, разгоняющие мрак.

Эх, любо, братцы, любо, любо братцы жить

С нашим Зелимханом не приходится тужить

Шюррле, братцы, Шюррле, круто, братцы жить

С нашим атаманом не приходится тужить.

И была атака равной обороне

И мячи свистели, словно шашки наголо

И была команда дружным эскадроном

И лихое счастье эту удаль берегло. Эх, любо!" - спел Назаров.

Напомним, что "Спартак" обыграл "Ахмат" со счётом 3:1. Дубль в свой актив записал полузащитник Зелимхан Бакаев, ещё один гол на счету Андре Шюррле.

Благодаря этой победе "красно-белые" поднялись на шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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