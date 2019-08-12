Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Ахматом"

Теги спартак москваахмат

Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Ахматом"

Известный российский актёр Дмитрий Назаров исполнил песню, посвящённую победе московского "Спартака" над грозненским "Ахматом" в матче пятого тура РПЛ.

"Как на грозный Терек, как на Терек в Грозный

Высадился новый, необузданный "Спартак" 

И на чистом поле засияли звёзды

Звёздочки надежды, разгоняющие мрак.

Эх, любо, братцы, любо, любо братцы жить

С нашим Зелимханом не приходится тужить

Шюррле, братцы, Шюррле, круто, братцы жить

С нашим атаманом не приходится тужить.

И была атака равной обороне

И мячи свистели, словно шашки наголо

И была команда дружным эскадроном

И лихое счастье эту удаль берегло. Эх, любо!" - спел Назаров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#fcsm #мыспартакавыувы

Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official)

Напомним, что "Спартак" обыграл "Ахмат" со счётом 3:1. Дубль в свой актив записал полузащитник Зелимхан Бакаев, ещё один гол на счету Андре Шюррле.

Благодаря этой победе "красно-белые" поднялись на шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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