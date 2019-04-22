Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Енисеем"

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Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Енисеем"

Известный российский актёр Дмитрий Назаров исполнил песню, посвящённую победе "Спартака" над "Енисеем" в матче 24-го тура РПЛ.

"Кто тебя выдумал? Кто тебя нашёл?
Варвары, видимо, дали нам футбол.
Через страдания, переживания
Жаждем в терзаниях маленький гол.
Грозною силою не был "Енисей",
Вынесли милого - правда, не совсем.
В Тулу отправятся, чтоб позабавиться,
Если поправятся. Жаль, что не все", - спел Назаров.

Напомним, что "Спартак" обыграл "Енисей" со счётом 2:0. В следующем туре "красно-белые" сыграют в гостях с тульским "Арсеналом" - матч пройдёт 25 апреля.

По итогам 24 туров "народная команда" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 39 очков.

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