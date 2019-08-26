Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Крыльями Советов"

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Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Крыльями Советов"

Известный российский актёр Дмитрий Назаров исполнил песню, посвящённую победе "Спартака" над "Крыльями Советов" в матче седьмого тура РПЛ.

"Боже, и чья, спроси.
Счет не разгромный,
Выиграли скромно
Ты не грусти.

Боже, храни "Спартак",
Чтоб воедино
"Брагу" прошли мы,
Потом Семак", - спел Назаров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#мыспартакавыувы

Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official)

Напомним, что "Спартак" обыграл "Крылья Советов" со счётом 2:1, забив победный гол на 91-й минуте.

"Красно-белые" набрали 14 очков в 7 стартовых турах и делят лидерство в РПЛ с четырьмя командами - "Краснодаром", "Ростовом", "Локомотивом" и "Зенитом".

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