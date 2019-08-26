Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Крыльями Советов"
Известный российский актёр Дмитрий Назаров исполнил песню, посвящённую победе "Спартака" над "Крыльями Советов" в матче седьмого тура РПЛ.
"Боже, и чья, спроси.
Счет не разгромный,
Выиграли скромно
Ты не грусти.
Боже, храни "Спартак",
Чтоб воедино
"Брагу" прошли мы,
Потом Семак", - спел Назаров.
Напомним, что "Спартак" обыграл "Крылья Советов" со счётом 2:1, забив победный гол на 91-й минуте.
"Красно-белые" набрали 14 очков в 7 стартовых турах и делят лидерство в РПЛ с четырьмя командами - "Краснодаром", "Ростовом", "Локомотивом" и "Зенитом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Краснодар
|7
|14
|2
|Спартак Москва
|7
|14
|3
|Ростов
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|7
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Уфа
|7
|10
|9
|Рубин
|7
|10
|10
|Динамо Москва
|7
|8
|11
|Урал
|6
|7
|12
|Ахмат
|7
|7
|13
|Крылья Советов
|7
|6
|14
|Тамбов
|7
|4
|15
|Сочи
|6
|3
|16
|Оренбург
|7
|2