Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Туном"

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Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Туном"

Известный российский актёр Дмитрий Назаров исполнил песню, посвящённую победе московского "Спартака" над швейцарским "Туном" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

"По "Туну", по упрямому "Туну",

Где из пластмассы изумрудный газон,

Вы натянули, душ болельщицких струны,

Я сердцем слышу их тугой перезвон.

 

Вы отчаянно бились, до последнего вздоха,

Отступив - выпрямлялись, как былинный «Спартак».

Если Шюррле промазал - это даже неплохо,

Значит будет усердно исправлять свой косяк.

 

По "Туну", по настырному "Туну",

Что затерялся в невысоких горах,

Мы научились брать за жабры фортуну,

И начинаем побеждать на зубах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#фксм

Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official)

Напомним, что "Спартак" победил "Тун" со счётом 3:2. При этом "красно-белые" не реализовали пенальти - удар Андре Шюррле парировал вратарь.

Ответная встреча между командами состоится 15 августа в Москве.

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