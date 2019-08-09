Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Туном"
Известный российский актёр Дмитрий Назаров исполнил песню, посвящённую победе московского "Спартака" над швейцарским "Туном" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
"По "Туну", по упрямому "Туну",
Где из пластмассы изумрудный газон,
Вы натянули, душ болельщицких струны,
Я сердцем слышу их тугой перезвон.
Вы отчаянно бились, до последнего вздоха,
Отступив - выпрямлялись, как былинный «Спартак».
Если Шюррле промазал - это даже неплохо,
Значит будет усердно исправлять свой косяк.
По "Туну", по настырному "Туну",
Что затерялся в невысоких горах,
Мы научились брать за жабры фортуну,
И начинаем побеждать на зубах.
Напомним, что "Спартак" победил "Тун" со счётом 3:2. При этом "красно-белые" не реализовали пенальти - удар Андре Шюррле парировал вратарь.
Ответная встреча между командами состоится 15 августа в Москве.
Не пропустите: Кононов прокомментировал победу над "Туном". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Нападающий "Атлетика" Адурис объявил о завершении карьеры
-
"Лилль" продлил контракт с защитником Жозе Фонте
-
Хохлов: "Рассчитываем на Нойштедтера в первую очередь в качестве игрока центра поля"
-
Обляков назвал европейский клуб, за который хотел бы играть в будущем
-
Нойштедтер прокомментировал свой переход в "Динамо"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет отдать Санчеса в "Рому" и платить ему большую часть зарплаты
-
"Локомотив" интересуется форвардом "Чертаново"
-
ЦСКА претендует на защитника БАТЭ
-
Филипп перешёл из "Боруссии" в "Динамо"
-
Капитан "Урала": "Ливерпуль" сейчас не сможет меня купить"
-
"Краснодар" нацелился на Кристиана Тельо
-
В "Сочи" может перейти восьмой игрок "Зенита"
-
Тиль заявил о готовности дебютировать за "Спартак"
-
В 2003 году Роналду интересовались 50 клубов
-
"Динамо" объявило о переходе Нойштедтера
-
"Спартак" летом 2020 года сменит тренера
-
Лукаку забрал игровой номер у Икарди
-
СМИ узнали причину срыва трансфера Дибалы в "Тоттенхэм"
-
"Манчестер Сити" продлил контракт с Гюндоганом
-
1
Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Туном"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0