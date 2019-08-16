Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Туном"

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Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Туном"

Известный российский актёр Дмитрий Назаров исполнил песню, посвящённую победе московского "Спартака" над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

"Я влюбился в "Спартак", в красно-белый твой лик
И с тех пор я в тенетах дилеммы.
Говорил бы тебе, что люблю каждый миг,
Но я знаю - ты любишь проблемы.

Глядя в Шюррле твои, внемля Понсе твоей,
Я б развил эту сладкую тему,
Но я знаю, что ты мне ответишь: "Терпеть!", 
Потому что ты любишь проблемы.

Максименко тащил, Максименко спасал.
Этой радости жаждали все мы,
Но весь матч ты советовал людям терпеть, 
Потому что ты любишь проблемы.

Напомним, что "Спартак" обыграл "Тун" со счётом 2:1 и по сумме двух встреч пробился в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.

Путёвку в групповой этап турнира "красно-белые" разыграют с португальской "Брагой".

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