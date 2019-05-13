Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Уфой"

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Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Уфой"

Известный российский актёр Дмитрий Назаров исполнил песню, посвящённую победе "Спартака" над "Уфой" в матче 28-го тура РПЛ.

"Вновь, как вчера, грусть и хандра,

И бежит подо мной по газону непонятная ваша игра.

Слишком мягка стать "Спартака".

Три очка мы в мучениях родили недоношенных, правда, слегка.

Как силён был уфимский "Реал", как "Аякс" он башкирский играл.

Но бороться с "Уфою" не получится стоя.

Почему вы все врозь? Мне обидно до слёз.

Что же с вами такое, в этом главный вопрос", - спел Назаров.

Напомним, что "Спартак" обыграл "Уфу" со счётом 1:0. Благодаря этой победе "красно-белые" поднялись на четвёртое место в турнирной таблице первенства.

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