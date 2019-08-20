Назаров посвятил песню победе "Спартака" в дерби с ЦСКА

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Назаров посвятил песню победе "Спартака" в дерби с ЦСКА

Известный российский актёр Дмитрий Назаров исполнил песню, посвящённую победе московского "Спартака" над ЦСКА в матче шестого тура РПЛ.

"День такой хороший, нет на сердце ноши,

Кнут устал хлестать по лошадям.

Стадиона площадь провожает лошадь,

Лошадь гривой прикрывает стыд и срам.

Спасибо, удивительный Жиго!

Мужики, спасибо за победу!

Лошади стреножены, заправлены в загон,

Так людского счастья не изведав.

Спасибо, что взнуздали рысака,

Укатали, превратили в клячу.

Мы так долго ждали силы от «Спартака»,

Красоты и воли в каждом матче", - спел Назаров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#мыспартакавыувы

Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official)

Напомним, что "Спартак" обыграл ЦСКА со счётом 2:1 и вышел на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, оставив позади себя в том числе армейцев.

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