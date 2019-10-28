Назаров посвятил песню разгромной победе "Спартака" в дерби с "Локомотивом"
Известный российский актёр Дмитрий Назаров исполнил песню, посвящённую победе "Спартака" над "Локомотивом" в матче 14-го тура РПЛ.
"Лишь только вечер затеплится синий,
Лишь только Понсе забьёт первый мяч.
Моментально поймут на дрезине,
Что сегодня сильнее секач.
Отвори ты, Гильерме, пошире калитку,
И впусти раза три по любви.
Устоять перед страстью пустая попытка
Побеждать в красно-белой горячей крови", - спел Назаров.
Напомним, что "Спартак" разгромил "Локомотив" со счётом 3:0, благодаря чему поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|14
|32
|2
|Локомотив Москва
|14
|29
|3
|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
|28
|5
|ЦСКА Москва
|14
|26
|6
|Спартак Москва
|14
|18
|7
|Урал
|14
|18
|8
|Крылья Советов
|14
|17
|9
|Рубин
|14
|16
|10
|Арсенал Тула
|14
|16
|11
|Уфа
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|14
|14
|14
|Сочи
|14
|13
|15
|Ахмат
|14
|13
|16
|Тамбов
|14
|11