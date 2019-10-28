Назаров посвятил песню разгромной победе "Спартака" в дерби с "Локомотивом"

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Назаров посвятил песню разгромной победе "Спартака" в дерби с "Локомотивом"

Известный российский актёр Дмитрий Назаров исполнил песню, посвящённую победе "Спартака" над "Локомотивом" в матче 14-го тура РПЛ.

"Лишь только вечер затеплится синий,
Лишь только Понсе забьёт первый мяч.
Моментально поймут на дрезине,
Что сегодня сильнее секач.
Отвори ты, Гильерме, пошире калитку,
И впусти раза три по любви.
Устоять перед страстью пустая попытка
Побеждать в красно-белой горячей крови", - спел Назаров.

Напомним, что "Спартак" разгромил "Локомотив" со счётом 3:0, благодаря чему поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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