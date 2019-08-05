Назаров посвятил стих дерби между "Спартаком" и "Динамо"

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Назаров посвятил стих дерби между "Спартаком" и "Динамо"

Известный российский актёр Дмитрий Назаров сочинил стихотворение, посвящённое столичному дерби между "Спартаком" и "Динамо", которое состоялось в субботу в рамках четвёртого тура РПЛ.

"Спартак" с "Динамо" яростно гребли.

Не замечая, что вокруг лишь мели.

Одни хотели, правда, не могли.

Другие не умели, но хотели.

 

Ничья пустая - высохший ручей,

Беспомощное русло без течения.

И нет эмоций, честно, от ничьей.

Восторга нет, лишь вялость огорчения.

 

Мне не хватало мысли и родства,

Я не увидел твёрдости и стали,

Ни капли хулиганства, баловства,

Унылый труд без капли естества.

И там, где не хватало мастерства,

Эмоции его не заменяли.

 

Задача у команды не проста,

Но хватит дрейфовать в болоте, братцы.

Эй, капитан, командуй, по местам.

Настало время с якоря сниматься.

Напомним, что матч завершился нулевой ничьей. При этом "Спартак" большую часть игры провёл вдесятером из-за удаления Эсекиэля Понсе.

Не пропустите: Бубнов: "С такой игрой "Спартак" так и останется внизу таблицы РПЛ". | http://soccernews.ru
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