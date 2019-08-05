Назаров посвятил стих дерби между "Спартаком" и "Динамо"
Известный российский актёр Дмитрий Назаров сочинил стихотворение, посвящённое столичному дерби между "Спартаком" и "Динамо", которое состоялось в субботу в рамках четвёртого тура РПЛ.
"Спартак" с "Динамо" яростно гребли.
Не замечая, что вокруг лишь мели.
Одни хотели, правда, не могли.
Другие не умели, но хотели.
Ничья пустая - высохший ручей,
Беспомощное русло без течения.
И нет эмоций, честно, от ничьей.
Восторга нет, лишь вялость огорчения.
Мне не хватало мысли и родства,
Я не увидел твёрдости и стали,
Ни капли хулиганства, баловства,
Унылый труд без капли естества.
И там, где не хватало мастерства,
Эмоции его не заменяли.
Задача у команды не проста,
Но хватит дрейфовать в болоте, братцы.
Эй, капитан, командуй, по местам.
Настало время с якоря сниматься.
Напомним, что матч завершился нулевой ничьей. При этом "Спартак" большую часть игры провёл вдесятером из-за удаления Эсекиэля Понсе.
Не пропустите: Бубнов: "С такой игрой "Спартак" так и останется внизу таблицы РПЛ". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" теряет Месси
-
Жеребьёвка квалификации ЛЧ: "Краснодар" в случае победы над "Порту" сыграет с "Истанбулом" или "Олимпиакосом" и другие пары
-
"Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Реала" по Погба
-
"Зенит" опроверг информацию о конфликте между Малкомом и болельщиками
-
Официально: Дида вернулся в "Милан"
Лента новостей
-
Гус Тил: "Амбиции "Спартака" мне по душе"
-
ПСЖ хочет купить Дибалу
-
"Бавария" хочет купить младшего брата Лероя Сане
-
"Зенит" согласовал трансфер защитника "Уфы"
-
"Барселона" теряет Месси
-
Вице-президент "Монако" высказался о будущем Головина
-
Жеребьёвка квалификации ЛЧ: "Краснодар" в случае победы над "Порту" сыграет с "Истанбулом" или "Олимпиакосом" и другие пары
-
"Пострадала только пальма": Ибрагимович показал эффектный удар в прыжке
-
Балотелли может продолжить карьеру в Бразилии
-
Акинфеев назвал фишку нынешнего ЦСКА
-
Трансфер Тила может обойтись "Спартаку" в 20 миллионов евро
-
Два итальянских клуба поборются за нападающего "Ростова"
-
Махрез пропустил матч с "Ливерпулем" по необычной причине
-
Селюк: "Зенит" вляпался, заплатив столько денег за Малкома"
-
Назаров посвятил стих дерби между "Спартаком" и "Динамо"
-
"Ливерпуль" определил двух кандидатов на замену Миньоле
-
"Интер" возобновил интерес к Лукаку
-
1
"Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Реала" по Погба
-
"Зенит" опубликовал официальное заявление касательно слухов о конфликте Малкома с болельщиками
-
Болельщик "Спартака" Авен усомнился в тренерских навыках Карреры
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|10
|2
|ЦСКА Москва
|4
|9
|3
|Ростов
|4
|8
|4
|Краснодар
|4
|7
|5
|Урал
|4
|7
|6
|Арсенал Тула
|4
|7
|7
|Локомотив Москва
|4
|7
|8
|Рубин
|4
|7
|9
|Динамо Москва
|4
|5
|10
|Спартак Москва
|4
|5
|11
|Уфа
|4
|4
|12
|Тамбов
|4
|3
|13
|Ахмат
|3
|3
|14
|Крылья Советов
|4
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|4
|1
|16
|Оренбург
|3
|0