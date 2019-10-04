Назаров рассказал, как Каррера упустил шанс дважды подряд стать чемпионом со "Спартаком"

Известный актёр Дмитрий Назаров вспомнил о чемпионской гонке в сезоне 2017/18, которую в итоге выиграл "Локомотив".

Тогда "Спартак", за который болеет артист, возглавлял итальянец Массимо Каррера.

"Вдруг приходит синеглазый красавец. И так хорошо облизывает фанатов, и так хорошо с прессой разговаривает. Более того, команда становится чемпионом. Ну надо быть преступником, чтобы не обожать его пожизненно. Так сложилось, и убедить их в том, что он тут ни при чём, то есть при чём, но на немножко, невозможно. Это любовь.

Тренер по обороне, господи ты боже мой. Стали пропускать больше. Самый яркий пример - игра в августе с "Локомотивом". Чемпион "Спартак" играет против "Локомотива". Первый тайм - 2:0. Мы ведём 2:0, всё в порядке! Самедов падает или ныряет, не знаю, и мы в меньшинстве. Тут же перерыв.

Тренер должен собрать всех в раздевалке и сказать: "Ребята, мы в меньшинстве, мы ведём 2:0, мы чемпионы - играем по плану "Б". Как играть в меньшинстве, мы же договаривались... Как не договаривались? Ой, ё-моё. Ну, ребята, как-то это... Потом пиццы поедим!"

Не было этого плана у человека, и мы горим 3:4. В итоговой таблице чемпионата отнимите эти три очка от "Локомотива", прибавьте их "Спартаку", и "Спартак" второй год подряд чемпион!" - сказал Назаров.

В итоговой таблице "Локо" стал первым, набрав 60 очков, а "Спартак" третьим с 56 баллами в активе.

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