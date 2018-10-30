Назаров снова написал стихотворение о "Спартаке"

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Назаров снова написал стихотворение о "Спартаке"

Артист театра и кино, а также болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров в своем Instagram написал стихотворение об игре любимой команды и поисках нового главного тренера. 

Мы пораженья сократили,

Отсутствию игры, назло,

"Рубин" и "Рейнджерс" отскочили,

Им, просто, крупно повезло.

Какие горькие мгновенья

Тех и других в столице ждут,

Глядишь, вернется нападенье

И, может, тренера найдут

 

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