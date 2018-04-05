Назаров спел о победе "Спартака" над "Крыльями Советов"



Народный артист России и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров посвятил свою новою песню победе "красно-белых" над "Крыльями Советов" (3:1) в матче 1/4 финала Кубка России (3:1).

Видео: Назаров поет о победе "Спартака".

В полуфинале Кубка России "Спартак" сыграет с "Тосно".

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