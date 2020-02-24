Назначен арбитр на матч "Реал" – "Барселона"

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Назначен арбитр на матч "Реал" – "Барселона"

Арбитр Антонио Мигель Матеу Лаос назначен на матч 26-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной", сообщает Marca.

Следить за системой видеоассистента (VAR) будет Александер Гонсалес Гонсалес.

Матч "Реал" - "Барселона" состоится 1 марта на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Начало встречи в 23:00 мск.

После 25 туров "Барселона" лидирует в турнирной таблице Примеры, набрав 55 очков. "Реал" с 53 очками находится на второй позиции.

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