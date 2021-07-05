Назначена дата медосмотра Рамоса для "ПСЖ"

Фото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен

Как сообщает L’Equipe, бывший футболист мадридского "Реала" Серхио Рамос в ближайшее время станет игроком "ПСЖ".

По информации источника, испанец уже согласовал с парижанами все детали контракта и завтра, во вторник, 6 июля, пройдет медосмотр для французского гранда.

Как ранее сообщалось в СМИ, Рамос подпишет с "ПСЖ" контракт на два года с зарплатой в 13 миллионов евро без учета бонусов.

Напомним, что испанец ушел из "Реала" по истечению контракта 30 июня. Он провел в мадридском клубе 16 лет.

В прошедшем сезоне Рамос сыграл 15 матчей за "Реал" в Ла Лиге, в которых забил два гола.

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