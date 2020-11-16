Назначена дата судебного заседания по делу Широкова
Стало известно, когда пройдёт первое заседание судебного процесса по делу бывшего капитана сборной России Романа Широкова.
Напомним, что экс-футболист избил арбитра Никиту Данченкова во время матча любительских команд.
Широкову грозит два года лишения свободы. Это максимальное наказание по статье 115 УК РФ об "умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершённого из хулиганских побуждений".
По словам адвоката пострадавшего рефери Александра Островского, суд пройдёт 25 ноября, слушание дела стартует в 9:30 по московскому времени.
Не пропустите: Арбитр Данченков поделился ожиданиями от грядущего судебного разбирательства с Широковым. | http://soccernews.ru
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