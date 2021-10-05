Назначена дата выборов нового президента РПЛ

Теги рплсергей прядкин

Назначена дата выборов нового президента РПЛ

Клубы РПЛ на сегодняшнем общем собрании определились с датой выборов нового руководителя лиги.

Имя преемника Сергея Прядкина станет известно по итогам голосования, запланированного на 22 октября.

Напомним, что до выборов обязанности президента РПЛ  будет исполнять Ашот Хачатурянц.

Прядкин сегодня объявил об уходе с поста главы РПЛ. Он находился в этой должности с 2007 года.

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