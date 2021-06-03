Назначение Анчелотти не повлияет на будущее Марсело, Иско и Бэйла в "Реале"

Фото твиттер Марсело

Мадридский "Реал" твёрдо намерен этим летом расстаться с тремя футболистами, пишет Marca.

По сведениям издания, в королевском клубе не рассчитывают на левого защитника Марсело, атакующего хавбека Иско и вингера Гарета Бэйла.

Назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера "сливочных" никак не повлияет на будущее указанных игроков.

"Реал" не планирует продлевать сотрудничество с бразильцем, испанцем и валлийцем из-за их огромных зарплат. Уход этой троицы сэкономит "бланкос" около 50 миллионов евро.

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