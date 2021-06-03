Назначение Анчелотти не повлияет на будущее Марсело, Иско и Бэйла в "Реале"

Теги реал мадридкарло анчелоттиискомарселогарет бэйл

Назначение Анчелотти не повлияет на будущее Марсело, Иско и Бэйла в "Реале"

Фото твиттер Марсело

Мадридский "Реал" твёрдо намерен этим летом расстаться с тремя футболистами, пишет Marca.

По сведениям издания, в королевском клубе не рассчитывают на левого защитника Марсело, атакующего хавбека Иско и вингера Гарета Бэйла.

Назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера "сливочных" никак не повлияет на будущее указанных игроков.

"Реал" не планирует продлевать сотрудничество с бразильцем, испанцем и валлийцем из-за их огромных зарплат. Уход этой троицы сэкономит "бланкос" около 50 миллионов евро.

Не пропустите: "Реал" общался с Моуринью перед назначением Анчелотти. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" продлил контракт с Лукасом Васкесом

"Реал" продлил контракт с Лукасом Васкесом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов