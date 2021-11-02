Назначение Хави на пост тренера "Барселоны" откладывается

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Назначение Хави на пост тренера "Барселоны" откладывается

Фото инстаграм Хави

Наставник "Аль-Садда" Хави возглавит "Барселону" не ранее четверга, утверждает Sport.es.

По информации источника, столь позднее назначение не позволит 41-летнему специалисту дебютировать у руля "сине-гранатовых" на ближайших выходных.

С высокой долей вероятности первым матчем Хави во главе "Барсы" станет дерби против "Эспаньола" 20 ноября.

Напомним, что клуб на прошлой неделе уволил Рональда Кумана. Переговоры с "Аль-Саддом" о возвращении чемпиона мира 2010 года на "Камп Ноу" ещё ведутся.

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