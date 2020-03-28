Назначение Рангника главным тренером "Милана" сорвалось

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Назначение Рангника главным тренером "Милана" сорвалось

Немецкий тренер Ральф Рангник не возглавит "Милан", сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, стороны долго вели переговоры о сотрудничестве, но в итоге не сумели договориться.

Напомним, что сейчас "россонери" возглавляет Стефано Пиоли.

По итогам 26 туров "Милан" занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.

61-летний Рангник известен по работе в "Штутгарте", "Шальке", "Хоффенхайме" и "РБ Лейпциг".

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