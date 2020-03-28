Назначение Рангника главным тренером "Милана" сорвалось
Немецкий тренер Ральф Рангник не возглавит "Милан", сообщает Sky Sport Italia.
По сведениям издания, стороны долго вели переговоры о сотрудничестве, но в итоге не сумели договориться.
Напомним, что сейчас "россонери" возглавляет Стефано Пиоли.
По итогам 26 туров "Милан" занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.
61-летний Рангник известен по работе в "Штутгарте", "Шальке", "Хоффенхайме" и "РБ Лейпциг".
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|26
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|Лацио
|26
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|Интер Милан
|25
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|4
|Аталанта
|25
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|Наполи
|26
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|Милан
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|25
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|Болонья
|26
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|25
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|Кальяри
|25
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|26
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|25
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|Сампдория
|25
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|26
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|Лечче
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