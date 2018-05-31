Назначение Сарри главным тренером "Челси" затягивается

"Челси" не намерен платить отступные за наставника "Наполи" Маурицио Сарри, сообщает Guardian.

По сведениям издания, лондонский клуб отказался выплачивать неаполитанцам восемь миллионов евро. "Челси" надеется, что тренер сам уладит вопросы с "Наполи".

Стоит отметить, что "Наполи" отстранил Сарри от работы и уже назначил на его место Карло Анчелотти. Поэтому адвокаты Сарри рассматривают вариант с жалобой в ФИФА на неправомерные действия клуба, с целью разрыва контракта без выплаты компенсации.

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