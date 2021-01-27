Назначение сына Газзаева в итальянский клуб не состоялось: названа причина

Владимир Газзаев, сын бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Валерий Газзаева, не смог возглавить итальянскую "Сиену", сообщает TMW.

По сведениям источника, назначение не произошло из-за бюрократических проблем. Тренер не смог бы работать в Италии в течение трех месяцев.

В связи с этим на пост главного тренера "Сиены" был назначен 44-летний латвийский специалист Марьян Пахарь.

Владельцем "Сиены" является армянский холдинг "Ноа".

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