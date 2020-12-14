Назначены арбитры на ключевые матчи 19-го тура чемпионата России

Появился список арбитров, назначенных на матчи последнего перед зимним перерывом тура РПЛ.



Что примечательно, тур вмещает сразу 2 игры в которых будут противостоять друг-другу лидеры гонки за чемпионство.



16 декабря в Питере пройдет матч "Зенита" (1 строчка таблицы) и "Спартака" (2 место).



Команды рассудят: судья – Сергей Карасев; ассистенты – Роман Усачев, Алексей Лунев; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Александр Богданов; инспектор – Александр Гвардис.



17 декабря встречаются "Ростов" (4 место) и ЦСКА (3 место).



На игру назначена такая бригада: судья – Владимир Москалев; ассистенты – Максим Гаврилин, Арам Петросян; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Французов.



Читайте также: Демба Ба позвонил судье скандального матча и не считает того расистом | http://soccernews.ru