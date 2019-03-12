Назначены арбитры на матч 20-го тура РПЛ "Спартак" - "Зенит"
Стало известно, какие судьи обслужат матч 20-го тура чемпионата России.
Главную встречу РПЛ между "Спартаком" и "Зенитом" обслужит бригада Владимира Москалева из Воронежа. Ассистенты рефери - Валерий Данченко, Максим Гаврилин. Четвертый судья - Алексей Матюнин.
Матч пройдет в Москве 17-го марта.
"Спартак" располагается на 4 месте турнирной таблицы РПЛ, отставая от "Зенита" на 8 очков.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|40
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|19
|33
|4
|Спартак Москва
|19
|32
|5
|Локомотив Москва
|19
|32
|6
|Рубин
|19
|28
|7
|Ростов
|19
|26
|8
|Ахмат
|19
|24
|9
|Арсенал Тула
|19
|24
|10
|Урал
|19
|23
|11
|Динамо Москва
|19
|23
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|18
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|Анжи
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|19
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|Енисей Красноярск
|19
|11