Назначены арбитры на матч 20-го тура РПЛ "Спартак" - "Зенит"

Стало известно, какие судьи обслужат матч 20-го тура чемпионата России.

Главную встречу РПЛ между "Спартаком" и "Зенитом" обслужит бригада Владимира Москалева из Воронежа. Ассистенты рефери - Валерий Данченко, Максим Гаврилин. Четвертый судья - Алексей Матюнин.

Матч пройдет в Москве 17-го марта.

"Спартак" располагается на 4 месте турнирной таблицы РПЛ, отставая от "Зенита" на 8 очков.

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