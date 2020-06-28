Назначены арбитры на матч ЦСКА - "Спартак" и другие поединки 25-го тура РПЛ

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Назначены арбитры на матч ЦСКА - "Спартак" и другие поединки 25-го тура РПЛ

Состоялось назначение судейских бригад на матчи 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

30 июня (вторник)

"Локомотив" Москва - "Крылья Советов" Самара: судья - Алексей Сухой; ассистенты судьи - Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья - Сергей Куликов; VAR - Сергей Лапочкин, AVAR - Илья Елеференко; инспектор - Сергей Мартынов.

ЦСКА Москва - "Спартак" Москва: судья - Алексей Еськов; ассистенты судьи - Алексей Лунёв, Арам Петросян; резервный судья - Артём Любимов; VAR - Сергей Карасёв, AVAR - Дмитрий Сафьян; инспектор - Николай Иванов.

1 июля (среда)

"Оренбург" - "Урал": судья - Евгений Кукуляк; ассистенты судьи - Николай Богач, Наиль Сейфетдинов; резервный судья - Владимир Сельдяков; инспектор - Сергей Зуев.

"Уфа" - "Рубин" Казань: судья - Евгений Турбин; ассистенты судьи - Максим Гаврилин, Андрей Гурбанов; резервный судья - Максим Матюнин; VAR - Павел Кукуян, AVAR - Алексей Стипиди; инспектор - Александр Гвардис.

"Тамбов" - "Зенит" Санкт-Петербург: судья - Михаил Вилков; ассистенты судьи - Алексей Воронцов, Антон Кобзев; резервный судья - Анастасия Пустовойтова; VAR - Николай Волошин, AVAR - Дмитрий Чельцов; инспектор - Игорь Синер.

"Арсенал" Тула - "Ахмат" Грозный: судья - Василий Казарцев; ассистенты судьи - Андрей Веретёшкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья - Олег Соколов; VAR - Кирилл Левников, AVAR - Валентин Мурашов; инспектор - Александр Гончар.

"Ростов" - "Краснодар": судья - Виталий Мешков; ассистенты судьи - Антон Аверьянов, Денис Березнов; резервный судья - Дмитрий Стрельцов; VAR - Владислав Безбородов, AVAR - Николай Ерёмин; инспектор - Юрий Баскаков.

"Сочи" - "Динамо" Москва: судья - Игорь Панин; ассистенты судьи - Роман Усачёв, Владислав Назаров; резервный судья - Анатолий Жабченко; инспектор - Сергей Лапочкин.

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8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
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