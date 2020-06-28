Назначены арбитры на матч ЦСКА - "Спартак" и другие поединки 25-го тура РПЛ
Состоялось назначение судейских бригад на матчи 25-го тура Российской Премьер-Лиги.
30 июня (вторник)
"Локомотив" Москва - "Крылья Советов" Самара: судья - Алексей Сухой; ассистенты судьи - Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья - Сергей Куликов; VAR - Сергей Лапочкин, AVAR - Илья Елеференко; инспектор - Сергей Мартынов.
ЦСКА Москва - "Спартак" Москва: судья - Алексей Еськов; ассистенты судьи - Алексей Лунёв, Арам Петросян; резервный судья - Артём Любимов; VAR - Сергей Карасёв, AVAR - Дмитрий Сафьян; инспектор - Николай Иванов.
1 июля (среда)
"Оренбург" - "Урал": судья - Евгений Кукуляк; ассистенты судьи - Николай Богач, Наиль Сейфетдинов; резервный судья - Владимир Сельдяков; инспектор - Сергей Зуев.
"Уфа" - "Рубин" Казань: судья - Евгений Турбин; ассистенты судьи - Максим Гаврилин, Андрей Гурбанов; резервный судья - Максим Матюнин; VAR - Павел Кукуян, AVAR - Алексей Стипиди; инспектор - Александр Гвардис.
"Тамбов" - "Зенит" Санкт-Петербург: судья - Михаил Вилков; ассистенты судьи - Алексей Воронцов, Антон Кобзев; резервный судья - Анастасия Пустовойтова; VAR - Николай Волошин, AVAR - Дмитрий Чельцов; инспектор - Игорь Синер.
"Арсенал" Тула - "Ахмат" Грозный: судья - Василий Казарцев; ассистенты судьи - Андрей Веретёшкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья - Олег Соколов; VAR - Кирилл Левников, AVAR - Валентин Мурашов; инспектор - Александр Гончар.
"Ростов" - "Краснодар": судья - Виталий Мешков; ассистенты судьи - Антон Аверьянов, Денис Березнов; резервный судья - Дмитрий Стрельцов; VAR - Владислав Безбородов, AVAR - Николай Ерёмин; инспектор - Юрий Баскаков.
"Сочи" - "Динамо" Москва: судья - Игорь Панин; ассистенты судьи - Роман Усачёв, Владислав Назаров; резервный судья - Анатолий Жабченко; инспектор - Сергей Лапочкин.
Не пропустите: Федун недоволен работой VAR. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Марио Гомес объявил о завершении карьеры
-
Киевское "Динамо" проиграло в чемпионате Украины, пропустив гол на 92-й минуте (видеообзор)
-
2
Игроки "Барселоны" поругались с главным тренером после ничьей с "Сельтой"
-
Назначены арбитры на матч ЦСКА - "Спартак" и другие поединки 25-го тура РПЛ
-
"Саутгемптон" обыграл "Уотфорд" благодаря дублю Ингза
-
Три игрока "Уотфорда" отстранены из-за посещения вечеринки
-
Черчесов - про 17-летнего голкипера "Ростова": "Пропущенными 10 мячами гордиться не стоит"
-
"Милан" обыграл "Рому" в Серии А
-
"Валенсия" Черышева проиграла "Вильярреалу" в Ла Лиге
-
"Челси" обыграл "Лестер" в матче Кубка Англии и вышел в полуфинал
-
Губерниев высказался о назначении Талалаева на пост главного тренера "Крыльев Советов"
-
Черчесов прокомментировал ситуацию с матчем "Сочи" - "Ростов"
-
Парфенов о матче с "Тамбовом": "Пришлось титаническими усилиями вырывать победу"
-
Черчесов высказался о будущем Смолова в "Сельте"
-
Бикфалви признан лучшим игроком матча "Урал" - "Тамбов"
-
Черевченко оценил игру Лодыгина в составе тульского "Арсенала"
-
"Урал" в домашнем матче РПЛ обыграл "Тамбов"
-
Тарасов прокомментировал поражение в матче с "Локомотивом"
-
Хакими 30 июня пройдет медосмотр в "Интере"
-
Мирзов и Гулиев в скором времени покинут "Спартак"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22