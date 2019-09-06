Назначены арбитры на матч квалификации Евро-2020 Россия - Казахстан

Состоялось назначение судейской бригады на матч 6-го тура отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Казахстана.

Главным арбитром назначен черногорец Никола Дабанович. Помогать ему будут соотечественники Милован Джукич и Йовица Татар. Четвертый рефери - Милован Милачич.

Матч Россия - Казахстан состоится 9 сентября. Встреча пройдет в Калининграде на стадионе "Калининград Арена". Начало матча в 21:45 мск.

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