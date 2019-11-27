Назначены арбитры на матчи 18-го тура Российской Премьер-Лиги
Состоялось назначение судейских бригад на матчи 18-го тура Российской Премьер-Лиги.
30 ноября (суббота)
"Крылья Советов" - "Уфа": судья - Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи - Андрей Болотенков (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья - Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор - Игорь Синер (Омск).
"Ростов" - "Урал": судья - Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор - Сергей Мартынов (Москва).
"Ахмат" - "Рубин": судья - Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи - Игорь Демешко (Химки), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор - Александр Гвардис (Калининград).
1 декабря (воскресенье)
"Сочи" - "Оренбург": судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья - Евгений Кукуляк (Калуга); VAR - Василий Казарцев (Санкт-Петербург), AVAR - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор - Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
"Локомотив" - "Динамо": судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); инспектор - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
"Зенит" - "Спартак": судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); VAR - Михаил Вилков (Нижний Новгород), AVAR - Евгений Турбин (Дмитров); инспектор - Александр Колобаев (Москва).
02 декабря (понедельник)
"Краснодар" - "Тамбов": судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян (Москва), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья - Анатолий Жабченко (Краснодар); VAR - Алексей Сухой (Люберцы), AVAR - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Гаряфий Жафяров (Москва).
ЦСКА - "Арсенал": судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья - Павел Шадыханов (Москва); инспектор - Сергей Французов (Москва).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|Краснодар
|17
|33
|4
|Ростов
|17
|30
|5
|ЦСКА Москва
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|17
|22
|7
|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Урал
|17
|20
|9
|Арсенал Тула
|17
|19
|10
|Оренбург
|17
|19
|11
|Уфа
|17
|19
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Ахмат
|17
|18
|14
|Рубин
|17
|17
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14