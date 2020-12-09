Назначены арбитры на матчи 18-го тура РПЛ
Состоялось назначение судейских бригад на матчи 18-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
11 декабря
"Химки" Химки - "Арсенал" Тула: судья — Сиденков; ассистенты судьи – Жвакин, Березнов; VAR — Лапочкин, Болотенков; инспектор — Турбин.
12 декабря
"Ротор" Волгоград - "Уфа" Уфа: судья — Казарцев; ассистенты судьи – Березнёв, Абасуев; VAR — Васильев, Калугин; инспектор — Низовцев.
"Сочи" Сочи - "Спартак" Москва: судья — Панин; ассистенты судьи – Милюченко, Хатуев; VAR — Любимов, Усачёв; инспектор — Галимов.
"Зенит" Санкт-Петербург - "Динамо" Москва: судья — Иванов; ассистенты судьи – Петросян, Мухтаров; VAR — Амелин, Стипиди; инспектор — Жабченко.
13 декабря
"Тамбов" Тамбов - "Рубин" Казань: судья — Левников; ассистенты судьи – Воронцов, Кобзев; VAR — Матюнин, Аверьянов; инспектор — Буланов.
"Краснодар" Краснодар - "Локомотив" Москва: судья — Москалёв; ассистенты судьи – Кудрявцев, Богданов; VAR — Шадыханов, Лунёв; инспектор — Фролов.
"Ахмат" Грозный - "Ростов" Ростов: судья — Волошин; ассистенты судьи – Чельцов, Шаламберидзе; VAR — Мешков, Демешко; инспектор — Кошко.
ЦСКА Москва - "Урал" Екатеринбург: судья — Сухой; ассистенты судьи – Веретёшкин, Мурашов; VAR — Карасёв, Сафьян; инспектор — Чебан.
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