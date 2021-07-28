Назначены арбитры на матчи 2-го тура РПЛ

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Назначены арбитры на матчи 2-го тура РПЛ

Российский футбольный союз объявил о назначениях арбитров на матчи 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

30 июля

"Крылья Советов" – "Спартак": судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Владислав Назаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Николай Богач; инспектор – Игорь Синер.

"Арсенал" – "Рубин": судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Тихон Калугин; инспектор – Николай Левников.

31 июля

"Уфа" – "Динамо": судья – Алексей Сухой; ассистенты судьи – Максим Ковалев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Константин Юданов; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Александр Богданов; инспектор – Сергей Мацюра.

ЦСКА – "Локомотив": судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Алексей Стипиди; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Зуев.

1 августа

"Урал" – "Нижний Новгород": судья – Алексей Амелин; ассистенты судьи – Денис Березнов, Игорь Князев; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Александр Гончар.

"Краснодар" – "Химки": судья – Артем Любимов; ассистенты судьи – Антон Кобзев, Кирилл Большаков; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Николай Еремин; инспектор – Вячеслав Харламов.

"Ростов" – "Зенит": судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Илья Елеференко; инспектор – Гаряфий Жафяров.

2 августа

"Ахмат" – "Сочи": судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Андрей Болотенков; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Арам Петросян; инспектор – Сергей Французов.

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