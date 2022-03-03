Назначены арбитры на матчи 20-го тура РПЛ

Теги спартак москвазенит санкт-петербургцска москвадинамо москвалокомотив москва

Назначены арбитры на матчи 20-го тура РПЛ

Фото: инстаграм Сергея Карасева/Автор неизвестен

Российский футбольный союз объявил о назначении судейских бригад на матчи 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

Центральный матч тура между "Динамо" и "Спартаком" обслужит Сергей Карасев.

5 марта

ЦСКА – "Нижний Новгород": судья – Павел Кукуян, ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Валерий Данченко.

6 марта

"Локомотив" – "Химки": судья – Артем Любимов, ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Егор Болховитин.

"Крылья Советов" – "Арсенал": судья – Павел Шадыханов, ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Денис Березнов.

"Динамо" – "Спартак": судья – Сергей Карасев, ВАР – Кирилл Левников; АВАР-1 – Александр Богданов; АВАР-2 – Адлан Хатуев.

7 марта

"Краснодар" – "Урал": судья – Евгений Турбин,; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Дмитрий Мосякин.

"Зенит" – "Уфа": судья – Сергей Иванов, ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Антон Кобзев.

"Ростов" – "Сочи": судья – Игорь Панин, ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Валентин Мурашов. 

"Ахмат" – "Рубин": судья – Владимир Москалев, а ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Илья Елеференко.

Не пропустите: Кофрие сделал заявление о своём будущем в "Спартаке". http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Клопп, Артета и еще два наставника претендуют на приз лучшему тренеру АПЛ в феврале

Клопп, Артета и еще два наставника претендуют на приз лучшему тренеру АПЛ в феврале

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов