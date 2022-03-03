Назначены арбитры на матчи 20-го тура РПЛ
Фото: инстаграм Сергея Карасева/Автор неизвестен
Российский футбольный союз объявил о назначении судейских бригад на матчи 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
Центральный матч тура между "Динамо" и "Спартаком" обслужит Сергей Карасев.
5 марта
ЦСКА – "Нижний Новгород": судья – Павел Кукуян, ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Валерий Данченко.
6 марта
"Локомотив" – "Химки": судья – Артем Любимов, ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Егор Болховитин.
"Крылья Советов" – "Арсенал": судья – Павел Шадыханов, ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Денис Березнов.
"Динамо" – "Спартак": судья – Сергей Карасев, ВАР – Кирилл Левников; АВАР-1 – Александр Богданов; АВАР-2 – Адлан Хатуев.
7 марта
"Краснодар" – "Урал": судья – Евгений Турбин,; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Дмитрий Мосякин.
"Зенит" – "Уфа": судья – Сергей Иванов, ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Антон Кобзев.
"Ростов" – "Сочи": судья – Игорь Панин, ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Валентин Мурашов.
"Ахмат" – "Рубин": судья – Владимир Москалев, а ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Илья Елеференко.
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