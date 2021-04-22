Назначены арбитры на матчи 27-го тура РПЛ

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Появилась информация о том, какие бригады судей будут обслуживать встречи 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

Московское дерби между "Спартаком" и ЦСКА доверили судить бригаде Павла Кукуяна.

24 апреля:

"Урал" – "Ахмат": судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Александр Богданов, Андрей Образко; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Антон Козбев; инспектор – Геннадий Куличенков.

"Зенит" – "Ротор": судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Юнус Кошко; ВАР – Николай Волошин; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Алексей Тюмин.

"Динамо" – "Химки": судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Денис Березнов, Кирилл Большаков; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Гаряфий Жафяров.

"Тамбов" – "Локомотив": судья – Павел Шадыханов; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Илья Елеференко; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Алексей Матюнин; АВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Владимир Овчинников.

25 апреля:

"Уфа" – "Сочи": судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Дмитрий Чельцов; инспектор – Игорь Синер.

"Спартак" – ЦСКА: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Владимир Москалев; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Александр Колобаев.

"Ростов" – "Арсенал": судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Владислав Назаров; резервный судья – Андрей Фисенко; ВАР -Виталий Мешков; АВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Вячеслав Харламов.

"Рубин" – "Краснодар": судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Роман Усачев, Рашид Абусуев; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; ВАР – Станислав Васильев; АВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Эдуард Малый.