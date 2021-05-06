Назначены арбитры на матчи 35-го тура Ла Лиги

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Назначены арбитры на матчи 35-го тура Ла ЛигиФото: твиттер RFEF/Автор неизвестен

Завтра, 7-го мая начнется 35-й тур Ла Лиги. В этом туре пройдут два решающих матча: "Барселона" - "Атлетико" (8 мая) и "Реал Мадрид" - "Севилья" (9 мая).

На эти матчи назначены следующие арбитры: "Барса" - "Атлетико" - Матеу Лаос, "Реал" - "Севилья" - Мунуэра Монтеро.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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