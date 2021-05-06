Назначены арбитры на матчи 35-го тура Ла Лиги

Фото: твиттер RFEF/Автор неизвестен

Завтра, 7-го мая начнется 35-й тур Ла Лиги. В этом туре пройдут два решающих матча: "Барселона" - "Атлетико" (8 мая) и "Реал Мадрид" - "Севилья" (9 мая).

На эти матчи назначены следующие арбитры: "Барса" - "Атлетико" - Матеу Лаос, "Реал" - "Севилья" - Мунуэра Монтеро.

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