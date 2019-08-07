Назначены арбитры на матчи 5-го тура Российской Премьер-Лиги

Состоялось назначение судейских бригад на матчи 5-го тура Российской Премьер-Лиги. Стоит отметить, что сразу в двух поединках будет применяться система видеопомощи арбитра (VAR).

10 августа (суббота)

"Оренбург" - "Тамбов": судья - Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи - Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Николай Еремин (Москва); резервный судья - Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор - Игорь Синер (Омск).

"Краснодар" - "Рубин": судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); VAR - Василий Казарцев (Санкт-Петербург), AVAR - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

"Динамо" - "Зенит": судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Александр Богданов (Верея); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); инспектор - Андрей Бутенко (Москва).

11 августа (воскресенье)

"Арсенал" - "Уфа": судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Антон Кобзев (Москва), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья - Игорь Панин (Дмитров); инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

"Локомотив" - "Урал": судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья - Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор - Сергей Анохин (Москва).

ЦСКА - "Сочи": судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор - Юрий Баскаков (Московская область).

"Ахмат" - "Спартак": судья - Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи - Алексей Стипиди (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); инспектор - Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

12 августа (понедельник)

"Ростов" - "Крылья Советов": судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Андрей Болотенков (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Алексей Матюнин (Москва); VAR - Сергей Карасев (Москва), AVAR - Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор - Гаряфий Жафяров (Москва).

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