Назначены арбитры на матчи 5-го тура Российской Премьер-Лиги
Состоялось назначение судейских бригад на матчи 5-го тура Российской Премьер-Лиги. Стоит отметить, что сразу в двух поединках будет применяться система видеопомощи арбитра (VAR).
10 августа (суббота)
"Оренбург" - "Тамбов": судья - Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи - Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Николай Еремин (Москва); резервный судья - Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор - Игорь Синер (Омск).
"Краснодар" - "Рубин": судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); VAR - Василий Казарцев (Санкт-Петербург), AVAR - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
"Динамо" - "Зенит": судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Александр Богданов (Верея); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); инспектор - Андрей Бутенко (Москва).
11 августа (воскресенье)
"Арсенал" - "Уфа": судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Антон Кобзев (Москва), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья - Игорь Панин (Дмитров); инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
"Локомотив" - "Урал": судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья - Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор - Сергей Анохин (Москва).
ЦСКА - "Сочи": судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор - Юрий Баскаков (Московская область).
"Ахмат" - "Спартак": судья - Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи - Алексей Стипиди (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); инспектор - Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
12 августа (понедельник)
"Ростов" - "Крылья Советов": судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Андрей Болотенков (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Алексей Матюнин (Москва); VAR - Сергей Карасев (Москва), AVAR - Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор - Гаряфий Жафяров (Москва).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|10
|2
|ЦСКА Москва
|4
|9
|3
|Ростов
|4
|8
|4
|Локомотив Москва
|4
|7
|5
|Рубин
|4
|7
|6
|Краснодар
|4
|7
|7
|Урал
|4
|7
|8
|Арсенал Тула
|4
|7
|9
|Ахмат
|4
|6
|10
|Динамо Москва
|4
|5
|11
|Спартак Москва
|4
|5
|12
|Уфа
|4
|4
|13
|Крылья Советов
|4
|3
|14
|Тамбов
|4
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|4
|1
|16
|Оренбург
|4
|0