Назначены арбитры на матчи Лиги Чемпионов "Барселона" - "МЮ" и "Ювентус" - "Аякс"

Состоялось назначение судейских бригад на ответные четвертьфинальные матчи Лиги Чемпионов, которые состоятся во вторник, 16 апреля, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром встречи "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" назначен Феликc Брых из Германии. Помогать ему будут Марк Борш и Штефан Лупп. Четвертый арбитр - Павел Краловец. Видеопомощник рефери - Бастиан Данкерт.

Главным арбитром встречи "Ювентус" - "Аякс" назначен Клеман Тюрпен из Франции. Помогать ему будут Николя Дано и Сириль Грингор. Четвертый арбитр - Бенуа Бастьен. Видеопомощник рефери - Николя Ренвий.

Напомним, что в первом матче "Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" на выезде со счетом 1:0, а "Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью - 1:1.

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