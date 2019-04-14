Назначены арбитры на матчи Лиги Чемпионов "Барселона" - "МЮ" и "Ювентус" - "Аякс"
Состоялось назначение судейских бригад на ответные четвертьфинальные матчи Лиги Чемпионов, которые состоятся во вторник, 16 апреля, сообщает официальный сайт УЕФА.
Главным арбитром встречи "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" назначен Феликc Брых из Германии. Помогать ему будут Марк Борш и Штефан Лупп. Четвертый арбитр - Павел Краловец. Видеопомощник рефери - Бастиан Данкерт.
Главным арбитром встречи "Ювентус" - "Аякс" назначен Клеман Тюрпен из Франции. Помогать ему будут Николя Дано и Сириль Грингор. Четвертый арбитр - Бенуа Бастьен. Видеопомощник рефери - Николя Ренвий.
Напомним, что в первом матче "Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" на выезде со счетом 1:0, а "Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью - 1:1.
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