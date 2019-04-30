Назначены арбитры на первые полуфинальные матчи Лиги Европы

Теги айнтрахт франкфуртчелсиарсенал лондонваленсия

Назначены арбитры на первые полуфинальные матчи Лиги Европы

Стало известно, кто обслужит первые полуфинальные матчи Лиги Европы.

На матче "Айнтрахт" - "Челси" в Германии будет работать испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро.

Матч "Арсенал" - "Валенсия", который состоится в Лондоне обслужит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. 

Оба матча состоятся в четверг, 2 мая. Начало - в 22:00 мск.

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