Назначены арбитры на первые полуфинальные матчи Лиги Европы

Стало известно, кто обслужит первые полуфинальные матчи Лиги Европы.

На матче "Айнтрахт" - "Челси" в Германии будет работать испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро.

Матч "Арсенал" - "Валенсия", который состоится в Лондоне обслужит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном.

Оба матча состоятся в четверг, 2 мая. Начало - в 22:00 мск.

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