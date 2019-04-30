Назначены арбитры на первые полуфинальные матчи Лиги Европы
Стало известно, кто обслужит первые полуфинальные матчи Лиги Европы.
На матче "Айнтрахт" - "Челси" в Германии будет работать испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро.
Матч "Арсенал" - "Валенсия", который состоится в Лондоне обслужит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном.
Оба матча состоятся в четверг, 2 мая. Начало - в 22:00 мск.
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|2
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|6
|10
|3
|АЕК
|6
|5
|4
|Лудогорец
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|18
|2
|Селтик
|6
|9
|3
|РБ Лейпциг
|6
|7
|4
|Русенборг
|6
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|11
|2
|Славия Прага
|6
|10
|3
|Бордо
|6
|7
|4
|Копенгаген
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Динамо Загреб
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|14
|2
|Фенербахче
|6
|8
|3
|Спартак Трнава
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|7
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|Андерлехт
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|3
|Группа E
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|6
|16
|2
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|3
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|6
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|4
|Карабах
|6
|3
|Группа F
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|О
|1
|Бетис
|6
|12
|2
|Олимпиакос Пирей
|6
|10
|3
|Милан
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|10
|4
|Ф91 Дюделанж
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|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|10
|2
|Рапид Вена
|6
|10
|3
|Рейнджерс
|6
|6
|4
|Спартак Москва
|6
|5
|Группа H
|М
|О
|1
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|18
|2
|Лацио
|6
|9
|3
|Аполлон
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|7
|4
|Марсель
|6
|1
|Группа I
|М
|О
|1
|Генк
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|11
|2
|Мальме ФФ
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|9
|3
|Бешикташ
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|7
|4
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|1
|Севилья
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|12
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|10
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|Акхисар Беледийе ГС
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|О
|1
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|2
|Ренн
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