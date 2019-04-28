Назначены арбитры на полуфинал Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" - "Аякс"

Стали известны арбитры на первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов между английским "Тоттенхэмом" и голландским "Аяксом", сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным судьей встречи назначен Антонио Матеу Лаос из Испании. Его ассистентами на линиях будут будут Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар. Четвертый судья - Альберто Ундиано Мальенко. Видеоассистент - Алехандро Эрнандес, его помогать будет Хуан Мартин.

Матч "Тоттенхэм" - "Аякс" состоится 30 апреля. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

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