Назначены судьи на матч "Барселона" - "Реал"

Стало известно, кто обслужит матч 7-го тура испанской Примеры между "Барселоной" и "Реалом".

Главным арбитром встречи назначен Хуан Мартинес Мунуэра.

Для 38-летнего судьи это Эль Класико станет дебютным в карьере.

Матч "Барса" - "Реал" состоится в субботу, 24 октября, в 17:00 по московскому времени.

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